Ученые подсказали простой способ преодолеть стресс

Преодолевать стресс помогают ежедневные 20-минутные тренировки, завтрак не реже пяти раз в неделю, разрешается даже употребление небольшого количества алкоголя. К таким выводам пришла группа исследователей Бингемтонского университета в США.

"В данном исследовании изучается взаимосвязь между качеством питания, факторами образа жизни, психологической гибкостью и устойчивостью к стрессам, с акцентом на потенциальную опосредующую роль психологической гибкости. <…> Завтрак не реже пяти раз в неделю, а также употребление фастфуда не более трех раз в неделю были связаны с повышением устойчивости посредством процессов психологической гибкости", - пишут руководитель исследовательской группы доцент Лина Бегдач и ее соавтор Александр Талкачев.

Психологическую гибкость авторы определяют как "способность адаптировать свои мысли, эмоции и поведение к меняющимся ситуациям сбалансированным и конструктивным образом".

Исследователи опросили более 400 студентов, задавая вопросы об их питании, режиме сна, занятиях физкультурой и многом другом.

"Употребление рыбьего жира четыре и более раз в неделю, ежедневные физические упражнения более 20 минут, употребление алкоголя и получение высшего образования были напрямую связаны с более высокой устойчивостью", - говорится также в статье.

Результаты эксперимента изложены в журнале Journal of American College Health.