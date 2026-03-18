Создан сенсор для одновременного анализа дофамина и парацетамола

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно с коллегами из Санкт Петербургского государственного химико фармацевтического университета, Дальневосточного федерального университета и Института автоматики и процессов управления ДВО РАН разработали сенсор для одновременного анализа дофамина и парацетамола. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.

"Химики СПбГУ в составе научного коллектива создали новый тип электрода, способный быстро и эффективно определять концентрации дофамина и парацетамола в организме человека. Детектирование этих веществ важно для терапии и диагностики ряда заболеваний, таких как болезнь Паркинсона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что одновременный мониторинг нескольких биомолекул является одной из ключевых задач современной биоаналитики. Дофамин - важнейший нейромедиатор, нарушения концентрации которого вызывают болезнь Паркинсона, шизофрению и другие неврологические расстройства. Парацетамол - широко распространенный анальгетик и антипиретик. Эти вещества часто присутствуют в организме одновременно - например, при медикаментозной терапии. По данным пресс-службы, ученые предложили принципиально новый метод изготовления гибких электродов, подходящих для проведения высокоточного анализа данных веществ.

"Мы использовали единый и быстрый процесс для создания электрода. Это работает следующим образом: гибкая полимерная пленка (полиимид) погружается в раствор соли золота, а затем на нее направляется луч синего лазера. В зоне воздействия нагрев одновременно запускает две реакции: превращает поверхностный слой полимера в пористую графеновую "губку" и восстанавливает ионы золота, осаждая образовавшиеся наночастицы прямо на формирующуюся матрицу", - привели в пресс-службе слова профессора кафедры лазерной химии и лазерного материаловедения СПбГУ Алины Маньшиной.

Как отметили в вузе, метод гарантирует равномерное распределение золота по всей поверхности пленки и создает прямой электрический контакт между металлом и графеном, что позволяет обойтись без связующих добавок, ухудшающих проводимость. Исследования подтвердили формирование уникального материала: частицы золота размером 5-30 нм равномерно покрывают поверхность, и именно такая методика приводит к успеху разработки. Графеновая основа обеспечивает высокую проводимость и площадь поверхности, а золотые компоненты служат активными каталитическими центрами, избирательно ускоряющими электрохимическое окисление дофамина и парацетамола.