Ученые помогут доставить донорские сердца в любую точку РФ

Ученые Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Мешалкина в ходе экспериментов на животных подобрали оптимальные условия для подготовки сердца к трансплантации, которые станут основой для создания аппарата по доставке органа в любую точку РФ. К разработке устройства планируется приступить в 2027 году, сообщил журналистам руководитель проекта, старший научный сотрудник НМИЦ Максим Жульков.

Ранее в Новосибирске предложили технологию аутоперфузии для продления жизнеспособности сердца даже при длительной транспортировке. Используемый традиционно способ консервации донорского сердца предполагает его остановку и охлаждение. Безопасный период транспортировки при этом составляет не более четырех часов. Предлагаемый учеными способ позволит продлить это время до 10 часов.

"Решающую роль играет, конечно, режим перфузии и оптимальным является контроль потока крови, а не артериального давления. Это очень важный параметр, который позволяет нам более безопасно или с большей вероятностью достичь восстановления функции сердца. Не усугубить эту функцию, без того лишенную, сокращенную, но улучшить, реабилитировать орган", - сказал Жульков.

Он пояснил, что к такому выводу ученые пришли по итогам серии экспериментов с мини-пигами. Животным под наркозом на 20 минут останавливали сердце, а потом запускали его заново, чтобы отследить процесс восстановления органа. Исследователи также выяснили, что несмотря на снижение функции сердца после остановки кровообращения и оживления, медики способны вернуть функцию сердца к исходным значениям благодаря применению специальных фармпрепаратов.

В качестве таких препаратов специалисты рассматривают неопиатные аналоги лей-энкефалина. Как объяснил Жульков, на этапе протокола нельзя вводить препараты, которые могли бы проникнуть в головной мозг и как-то повлиять на его состояние.

"Вот эти препараты, которые мы испытываем, которые обладают гипоксическим действием, доказаны, они не проникают в головной мозг. <...> Они могли бы быть использованы для того, чтобы в протоколе перед забором ввести этот препарат", - подчеркнул ученый.

В следующем году ученые рассчитывают приступить к проектированию и сборке самого аппарата для транспортировки. Предполагается, что разработанная система позволит увеличить время функционирования донорского органа до 10 часов. Это позволит привезти его в любую точку России. Создание такого устройства, по словам Жулькова, займет до двух лет.