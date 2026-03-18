Назван популярный напиток, эффективно снижающий риск деменции

Международная группа исследователей из Mass General Brigham, Гарвардской школы общественного здравоохранения и Института Броуда выяснила, что умеренное потребление кофе и чая может быть связано со снижением риска деменции и более медленным ухудшением когнитивных функций. Работа опубликована в журнале JAMA.

В работе использовали данные более чем 131 тыс. участников двух долгосрочных проектов — Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-Up Study. Наблюдение за ними продолжалось до 43 лет.

Оказалось, что люди, регулярно употребляющие 2–3 чашки кофе в день, имели на 18% более низкий риск развития деменции по сравнению с теми, кто почти не пьет кофе. Также у них реже отмечалось субъективное ухудшение памяти и были лучше результаты когнитивных тестов. Похожие тенденции наблюдались у любителей чая (1–2 чашки в день).

«Наши результаты обнадеживают, но важно понимать, что эффект относительно небольшой и является лишь частью общей картины профилактики когнитивных нарушений», — отметил старший автор исследования Дэниел Ванг, сотрудник Channing Division of Network Medicine и преподаватель Гарвардской медицинской школы.

Исследователи подчеркивают, что профилактика деменции особенно важна, поскольку существующие методы лечения дают ограниченный эффект уже после появления симптомов. Поэтому внимание ученых все чаще сосредоточено на образе жизни и питании.

Предполагается, что положительный эффект кофе и чая связан с содержанием кофеина и полифенолов — соединений, способных снижать воспаление и защищать клетки от повреждений.

Интересно, что аналогичного эффекта не наблюдалось у декофеинизированного кофе. Это может указывать на ключевую роль кофеина, хотя механизмы его действия требуют дальнейшего изучения.

По словам ведущего автора исследования Ю Чжана, полученные результаты были одинаковыми для людей с разной генетической предрасположенностью к деменции. Это означает, что умеренное потребление кофеина может быть полезно независимо от наследственных факторов.