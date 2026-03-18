Ученые нашли способ повысить точность МРТ

Исследователи Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта нашли способ повысить точность исследований с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.

"Исследователи научно-образовательного центра "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ им. И. Канта нашли способ управления свойствами кобальтового феррита (CoFe O ) - материала, критически важного для современных технологий. <...> Открытие имеет значение для практического применения, где важна стабильность магнитного состояния. Например, в медицине подобные наночастицы служат контрастными агентами для МРТ. Если их свойства предсказуемы и стабильны, изображение получается максимально четким, что позволяет врачам безошибочно отличать здоровые ткани от пораженных участков. В сфере хранения данных, например в жестких дисках, магнитная "жесткость" помогает точнее считывать сигнал и сводит к минимуму риск потери информации", - сообщил собеседник агентства.

Ученые выяснили, что в процессе гидротермального производства достаточно добавить несколько часов реакции, чтобы радикально изменить характеристики наночастиц. Выяснилось, что лишнее время синтеза почти не влияет на физический размер частиц, но делает их внутреннюю структуру более упорядоченной. В результате эти магниты начинают лучше удерживать свое состояние.

"Главный смысл открытия - не в новой химии, а в технологическом рычаге: вместо добавления сложных компонентов или дорогостоящей доработки состава достаточно изменить режим производства", - отметил соавтор исследования, младший научный сотрудник научно-образовательного центра "Умные материалы и биомедицинские приложения" Виталий Сальников.

По его словам, для производителей это означает меньшие затраты на внедрение и более простой путь к получению материала с требуемыми свойствами.