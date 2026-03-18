Препарат от старения может помочь в восстановлении клеток органов

Технология частичного эпигенетического перепрограммирования, лежащая в основе первого в мире препарата от старения "ER-100", может помочь в восстановлении клеток органов и систем человеческого организма. Это открывает возможности для создания препаратов против широкого спектра возрастных заболеваний, сообщила ТАСС Дарья Подчиненова, замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета.

ER-100 - экспериментальный препарат американской биотехнологической компании Life Biosciences, который, как стало известно несколько дней назад, впервые проверят на человеке.

"Действие ER-100 направлено на восстановление стареющих или поврежденных клеток. Препарат воздействует на эпигеном, инициируя частичное перепрограммирование клеток. Это позволяет вернуть им более молодое функциональное состояние без изменения последовательности ДНК. В долгосрочной перспективе технология частичного эпигенетического перепрограммирования может быть адаптирована для восстановления клеток различных органов и систем, что открывает возможности для создания препаратов против широкого спектра возрастных заболеваний", - сказала собеседница агентства.

По словам эксперта, на это указывает то, что компания-разработчик изучает применение технологии для лечения других возрастных патологий. Один из таких препаратов - ER-300, разрабатываемый для терапии неалкогольной жировой болезни печени, на этапе доклинических исследований на мышах и приматах продемонстрировал снижение уровня печеночных ферментов и липидов, а также уменьшение активности патологического процесса.

Подчиненова пояснила, что созданная технология в отличие от полного перепрограммирования, которое может привести к потере клеточной идентичности, сохраняет дифференцировку клеток, омолаживая их.

Разработчик уже перешел к первой фазе клинических испытаний, где проверит эффективность препарата для пациентов с оптической нейропатией и глаукомой.