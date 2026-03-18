Названы два продукта для сохранения «молодости» мозга

Ягоды и мясо птицы в рационе сохраняют объем серого вещества мозга, в то время как активное потребление цельнозерновых продуктов связано с его потерей. К такому выводу пришли ученые из Чжэцзянского университета в Ханчжоу. Исследование опубликовано в Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry (JNNP).

Объектом исследования стала диета MIND, разработанная в 2015 году для снижения риска когнитивных нарушений. В состав такого рациона входят листовые овощи, ягоды, орехи, цельнозерновые продукты, рыба, бобовые, оливковое масло и мясо птицы. При этом доля алкоголя, масла, сыра, красного мяса, сладостей и фастфуда ограничивается.

Ученые проанализировали данные 1647 участников Фрамингемского исследования сердца среднего и старшего возраста. Все испытуемые проходили МРТ мозга каждые несколько лет в период с 1999 по 2019 год и заполняли анкеты о питании.

За 12 лет наблюдения на МРТ фиксировались уменьшение объема серого и белого вещества, гиппокампа, а также рост спинномозговой жидкости и желудочков. Серое вещество отвечает за обработку информации, память и обучение, поэтому его сохранение особенно важно. Рост объема желудочков мозга отражает потерю мозговой ткани и связан с ухудшением когнитивных функций.

Однако участники, которые строже соблюдали диету MIND, теряли серое вещество медленнее: каждые три балла замедляли его потерю на 0,279 см³ в год. По словам ученых, этот показатель «отодвигает» процесс старения мозга примерно на 2,5 года.

Наиболее полезными оказались ягоды и мясо птицы — эти продукты эффективнее всего замедляли потерю серого вещества и рост желудочков мозга. Сладости и фастфуд ускоряли структурные изменения.

«Ягоды полезны благодаря антиоксидантам, а мясо птицы служит источником качественного белка. Фастфуд может ускорять старение мозга из-за воспаления и повреждения сосудов», — объяснили ученые.

Также выяснилось, что активное потребление цельнозерновых продуктов связано с ускоренной потерей серого вещества и гиппокампа. Однако это наблюдение требует дальнейшего изучения.