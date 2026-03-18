Как лекарство от диабета может защитить от потери зрения

Препарат для лечения сахарного диабета метформин снижает риск развития одной из основных причин потери зрения у пожилых людей — неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации. К такому выводу пришли ученые из Чикагского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Ophthalmology Retina (OphRet).

Возрастная макулярная дегенерация — это хроническое заболевание сетчатки, при котором повреждается макула, центральная область глаза, отвечающая за четкое центральное зрение. Неоваскулярная форма болезни считается одной из самых тяжелых и может быстро приводить к его утрате.

Исследователи проанализировали медицинские данные пациентов за период с 2008 по 2017 год. В выборку вошли 22 205 человек с впервые диагностированной неоваскулярной макулярной дегенерацией и 22 126 человек без этого заболевания. Отдельно ученые рассмотрели подгруппу пациентов с сахарным диабетом — более 12 тысяч человек.

Анализ показал, что применение метформина связано со снижением вероятности развития заболевания. Наиболее заметная связь наблюдалась у пациентов, принимавших препарат в суммарной дозе от 271 до 600 граммов. У людей с диабетом такая тенденция также сохранялась, особенно у тех, у кого не было диабетической ретинопатии — поражения сосудов сетчатки.

Метформин — один из наиболее распространенных препаратов для лечения сахарного диабета второго типа. Он помогает снижать уровень глюкозы в крови, повышая чувствительность тканей к инсулину и уменьшая выработку глюкозы в печени. В последние годы ученые также изучают его возможные защитные эффекты для различных органов, включая глаза.

Авторы исследования отмечают, что полученные результаты пока следует рассматривать как предварительные. Данные основаны на анализе медицинских записей, поэтому реальную приверженность пациентов лечению точно оценить невозможно. Тем не менее работа указывает на возможную связь между приемом метформина и снижением риска развития тяжелой формы макулярной дегенерации.

