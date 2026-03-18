У популярного антидепрессанта обнаружили необычное влияние на оргазм

Ученые описали возможный способ лечения редкого состояния — посторгазмического синдрома, при котором у человека после оргазма развиваются симптомы, напоминающие грипп. Согласно клиническому случаю, два пациента испытали значительное улучшение после приема антидепрессанта сертралина. Работа опубликована в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Посторгазмический синдром сопровождается выраженной усталостью, мышечной слабостью, ощущением жара и «туманом» в голове. Симптомы возникают вскоре после оргазма и могут сохраняться от нескольких дней до недели. Это состояние серьезно влияет на качество жизни и нередко приводит к отказу от сексуальной активности.

Причины заболевания до конца не ясны. Одни исследователи связывают его с аутоиммунной реакцией на собственную семенную жидкость, другие — с нарушениями работы нервной системы и гормонального баланса.

Из-за отсутствия четкого понимания механизма болезни эффективного лечения пока не существует. Ранее применялись антигистаминные и противовоспалительные препараты, однако их эффективность оставалась непостоянной.

Команда исследователей под руководством психиатра Талии Хердер из Университетского медицинского центра Утрехта решила проверить, может ли помочь сертралин — препарат из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, обычно применяемый при депрессии и тревожных расстройствах.

В первом случае 28-летний пациент с детства испытывал сильную усталость, заложенность носа и когнитивные нарушения после оргазма. После трех месяцев приема сертралина интенсивность симптомов заметно снизилась, а их продолжительность сократилась.

Во втором случае 29-летний мужчина страдал от усталости, мышечной боли и подавленного настроения после сексуальной активности. Уже через месяц лечения у него уменьшились как физические, так и психологические проявления синдрома. Эффект сохранялся в течение трех лет наблюдения.

Исследователи предполагают, что сертралин может стабилизировать работу нейроэндокринной системы, снижая чрезмерную стрессовую реакцию организма после оргазма. Препарат повышает уровень серотонина и частично влияет на дофамин, что может предотвращать резкое ухудшение самочувствия.

