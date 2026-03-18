В России нашли способ выявлять рак кожи на ранних стадиях удаленно

Новгородские ученые разработали программно-аппаратный комплекс для дистанционного скрининга меланом — злокачественных опухолей, развивающихся из родинок. Комплекс позволяет выявлять опасные родинки на ранних этапах, на уровне первичного звена: в районных поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах. Для этого потребуется обычный ноутбук и недорогой USB-микроскоп (подключается к компьютеру или телефону), рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Меланома — один из самых агрессивных видов рака кожи. Чаще всего она развивается из пигментных клеток кожи (меланоцитов). Меланома очень быстро может распространять метастазы через лимфатическую и кровеносную системы в другие органы: лимфоузлы, легкие, печень, мозг, кости. В отличие от других видов рака кожи, меланома может прогрессировать всего за несколько месяцев.

При ранней диагностике меланома излечима почти в 90–95% случаев. Но в 60% случаев меланомы выявляются на II–IV стадии заболевания, когда уже требуется сложное и высокозатратное лечение. Практически никогда меланомы не выявляются при диспансеризации, так как она не охватывает маломобильных и пожилых пациентов, находящихся в зоне риска.

В перспективе портативный комплекс из USB-микроскопа (стоимостью от 1500 рублей) и ноутбука должен стать новым инструментом повседневной практики врачей и фельдшеров первичного звена. Аналогом является индивидуальная мобильная дерматоскопия — это современный метод неинвазивной диагностики кожи с помощью портативных цифровых дерматоскопов, подключаемых к смартфону. Однако у этого метода есть недостаток — он рассчитан на продвинутого пользователя смартфона и зачастую недоступен пожилым людям и жителям отдаленных районов. Однако разработанный в Нов ГУ программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Онкодиагностик» сделает скрининг меланом доступным для всех. При этом неопасные случаи отсеются еще до обращения пациента к онкологу, разгрузив, таким образом, систему онкологической помощи.

ПАК «Онкодиагностик» состоит из USB-микроскопа с увеличением до 300 раз, блока для измерения артериального давления, пульса и уровня глюкозы в крови. Окулярная часть микроскопа имеет цилиндрическую насадку для постоянного фокуса и освещения на объекте исследования.

Технология была опробована в рамках губернаторского пилотного проекта при диспансеризации населения Старорусского района. В нем приняли участие 1902 пациента, которые указали на наличие опасных родинок. Для дистанционного консультирования было направлено 252 фотомикроснимка. Статистический анализ оцифровки микрофотоснимков показал возможность выявления родинок с высоким риском трансформации с точностью до 93,75%.