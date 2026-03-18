Обнаружен новый опасный подтип рака крови

Японские ученые обнаружили новый подтип рака крови, который отличается высокой агрессивностью и сложностью диагностики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный онкологический центр Японии. Речь идет о новом варианте T-клеточного острого лимфобластного лейкоза. В ходе исследования более тысячи случаев заболевания этот подтип выявили у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет, при среднем возрасте около 17 лет. По данным специалистов, заболевание чаще встречается у подростков и молодых взрослых.

Новый подтип отнесен к группе высокого риска из-за неблагоприятных результатов лечения. У пациентов фиксировались частые рецидивы и высокий уровень летальных исходов. Отмечается, что заболевание может оставаться незамеченным при стандартных анализах. Это связано с редкой хромосомной перестройкой, которая активирует гены, отвечающие за рост опухолевых клеток.

Для выявления такого типа рака необходимы современные методы генетического анализа, включая полногеномное секвенирование. По данным исследователей, ранняя диагностика позволит корректно подбирать терапию, в том числе применять трансплантацию стволовых клеток. Причины более частого возникновения заболевания у молодых пациентов пока не установлены. Ученые продолжают изучение механизма развития болезни и возможности разработки новых методов лечения.

