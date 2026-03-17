Найден способ снизить агрессию при болезни Альцгеймера

Международная команда ученых из Российско-китайского центра системной патологии совместно с коллективом китайских нейробиологов из города Ухань обнаружила, что урсоловая кислота способна снижать уровень агрессии при болезни Альцгеймера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

"Найдено средство, снижающее концентрацию бета-амилоида - урсоловая кислота. Мышам с болезнью Альцгеймера давали урсоловую кислоту в течение месяца, и количество токсичного бета-амилоида в их мозге снижалось, мыши переставали проявлять агрессию к сородичам-чужакам. Оказалось, что урсоловая кислота воздействует на белок Gab1", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что для экспериментов использовались трансгенные мыши линии 5xFAD, которым не нужно ждать старости, так как в их мозге с рождения накапливается избыточный белок бета-амилоид, который служит причиной болезни Альцгеймера. Эксперименты проводились в соответствии с кодексом этики по обращению с животными, разработанным в Хуачжунском университете науки и технологий.

"Испытуемую особь держали две недели в одиночестве, но с неограниченным доступом к еде и питью, а потом выпускали в незнакомую комнату, где давая на адаптацию один час. Затем на 10 минут запускали мышь-нарушителя. Если здоровые мыши из контрольной группы чаще обнюхивали или избегали друг друга, то трансгенные мыши реагировали на чужака агрессивно", - пояснили в вузе.

По словам исследователей, в перспективе эти результаты могут стать основой для разработки новых подходов к терапии болезни Альцгеймера, помогут лучше понять, как контролировать поведенческие нарушения при этом заболевании.