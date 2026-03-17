Клетки вспомнят молодость: в США начали омоложение людей генной терапией

Американское управление по санитарному надзору FDA выдало историческое разрешение: биотехнологическая компания Life Biosciences получила добро на клинические испытания препарата ER-100, который способен частично перепрограммировать клетки и возвращать им молодость. Это первый случай, когда метод эпигенетического омоложения, ранее успешно опробованный на мышах и приматах, проверят на человеке. От идеи, казавшейся научной фантастикой, до реальных пациентов прошло ровно два десятилетия — с момента открытия нобелевского лауреата Синъи Яманаки в 2006 году.

В основе технологии лежат три фактора OSK — гены Oct4, Sox2 и Klf4, которые активируются в клетках сетчатки с помощью безвредного вируса. В отличие от полного перепрограммирования, которое грозит раком, частичное воздействие лишь сбрасывает эпигенетические часы, возвращая клеткам способность к восстановлению. Именно этот подход в гарвардской лаборатории Дэвида Синклера в 2020 году вернул зрение слепым мышам — теперь очередь за людьми с глаукомой.

На первом этапе в испытаниях примут участие около 30–50 пациентов с первичной открытоугольной глаукомой, одной из главных причин необратимой слепоты в мире. Исследователи будут следить за безопасностью и переносимостью терапии, но параллельно оценят, насколько улучшается зрение. Если всё пройдёт успешно, технология откроет дорогу к лечению других возрастных заболеваний — от болезней сердца до нейродегенеративных расстройств.

На кону не только здоровье миллионов людей, но и огромные деньги. Life Biosciences уже привлекла более 100 миллионов долларов от венчурных фондов, специализирующихся на продлении жизни. Конкуренты не дремлют: Altos Labs, поддерживаемая Джеффом Безосом, и Rejuvenate Bio, сооснованная Синклером, тоже ведут разработки, но отстают на один-два года. Ставки высоки: если технология докажет эффективность, человечество получит принципиально новый класс лекарств, которые не просто лечат симптомы, а восстанавливают молодое состояние тканей.

Впрочем, риски остаются серьёзными. Онкологи предупреждают: даже минимальная вероятность неконтролируемого деления клеток требует пожизненного наблюдения за первыми добровольцами. В компании уверяют, что конструкция препарата включает «выключатель», который остановит экспрессию генов при первых признаках опасности. Кроме того, биоэтики уже задаются вопросом: не станет ли омоложение привилегией богатых, прежде чем превратится в доступную медицину? Пока ответа нет, но первый шаг к реальному управлению старением уже сделан