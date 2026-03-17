В России разработали метод оценки стрессоустойчивости по анализу слюны

Ученые при участии исследователей из НИУ ВШЭ разработали подход, позволяющий оценивать стрессоустойчивость человека по объективным физиологическим показателям. Для этого используются данные носимых устройств и анализ слюны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Стресс — естественная реакция организма на нагрузку, однако при длительном воздействии он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, тревожных и депрессивных расстройств и снижает когнитивную продуктивность. Обычно уровень стресса оценивают с помощью опросников, но такие методы субъективны и не всегда отражают реальные физиологические процессы.

В новом исследовании ученые из НИУ ВШЭ, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, ФНКЦ РР и МГУ попытались найти объективные биомаркеры стрессоустойчивости — способности организма адаптироваться к нагрузкам.

В эксперименте участвовали 73 добровольца. Сначала исследователи оценили их устойчивость к стрессу с помощью интервью, тестов и физиологических показателей, после чего разделили на три группы: с высокой, средней и низкой адаптацией.

Затем участники выполняли задания на память и внимание, сложность которых постепенно увеличивалась. Для усиления стресса на одном из этапов испытуемым намеренно давали ложную обратную связь, сообщая об ошибках даже при правильных ответах.

До и после эксперимента у участников брали образцы слюны, чтобы определить уровень антиоксидантной защиты и концентрацию микроэлементов. Параллельно фиксировались показатели сердечного ритма с помощью носимых устройств.

Анализ показал, что люди с высокой стрессоустойчивостью отличались большей вариабельностью сердечного ритма — показателем, связанным с более эффективной адаптацией к нагрузке. Кроме того, у них была выше концентрация цинка в слюне и ниже уровень калия.

«Сильный стресс часто выступает триггером ряда заболеваний, но реакции на него у людей различаются. Поэтому важно научиться прогнозировать и отслеживать такие состояния», — отметила автор исследования, научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Евгения Альшанская.

Интересно, что при выполнении заданий все группы показывали примерно одинаковую точность. Однако у менее стрессоустойчивых участников по мере усложнения задач заметно снижалась самооценка, тогда как у адаптивной группы уровень стресса оставался ниже, а антиоксидантная защита — выше.

По мнению исследователей, сочетание данных носимых устройств и биохимических показателей может стать основой для более точной и персонализированной диагностики стрессовых состояний.

Такой подход в перспективе позволит не только объективно оценивать стрессоустойчивость, но и разрабатывать индивидуальные стратегии профилактики заболеваний, связанных с хроническим стрессом.

