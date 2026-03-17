Раскрыт неожиданный фактор риска проблем с алкоголем

Ученые обнаружили, что молодые люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которые чувствуют себя неуверенно в социуме, чаще используют алкоголь как способ справиться со стрессом. Это повышает риск развития проблемного употребления алкоголя. Результаты исследования опубликованы в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research (ACER).

Исследователи проанализировали данные 333 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, примерно половина из которых имела СДВГ. Участники сообщали о своей социальной уверенности, причинах употребления алкоголя и частоте его употребления. Выяснилось, что люди с СДВГ чаще оценивают свои социальные навыки ниже и из-за этого чаще пьют, чтобы справиться с эмоциональным напряжением.

При этом именно употребление алкоголя как способа преодоления стресса оказалось ключевым фактором, связанным с развитием проблем с алкоголем. Участники, которые пили для того, чтобы легче переносить сложные ситуации, сталкивались с наибольшим количеством негативных последствий.

По мнению авторов работы, результаты показывают, что важную роль играет не только само наличие СДВГ, но и то, как человек воспринимает свою социальную уверенность. Развитие навыков общения и более здоровых стратегий преодоления стресса может снизить риск формирования алкогольной зависимости у молодых людей с этим расстройством.

