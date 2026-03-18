В России опробуют новый способ лечения рака мозга

Метод персонифицированной химиотерапии злокачественной опухоли мозга - глиобластомы - разработан учеными ФМБА России. Объявлен набор первых пациентов для экспериментального лечения. Об этом сообщил на форуме "Здоровое общество" генеральный директор Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

Он сообщил, что успешно завершаются доклинические исследования по лечению глиобластомы, и следующий этап - применение инновационной терапии на пациентах.

"Мы начинаем набор первых пациентов для персонифицированной химиотерапии глиобластомы", - сказал Всеволод Белоусов.

Он уточнил, что химиотерапия подбирается индивидуально для каждого больного, после проверки чувствительности опухолевых клеток к химиопрепаратам. На первом этапе новый подход применяется в отношении пациентов с глиобластомой. Но в перспективе, по словам Белоусова, такую терапию можно будет подбирать и под другие виды онкозаболеваний.

Глиобластома - это наиболее распространенный и крайне агрессивный вид злокачественных опухолей головного мозга. Она быстро растет и на сегодняшний день практически не поддается полному излечению, даже при использовании самых современных методов. Глиобластома стала причиной смерти певицы Жанны Фриске, оперного певца Дмитрия Хворостовского, актрисы Анастасии Заворотнюк.