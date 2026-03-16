В России улучшили работу слуховых имплантатов

Исследователи в России разработали новую конструкцию слуховых имплантатов, которая сокращает на 17% искажения, мешающие пользователю слышать четкие звуки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Сотрудники ПНИПУ, ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера и Российского университета медицины усовершенствовали аппарат костного звукопроведения - устройство, передающее сигнал через костную ткань черепа, а не воздушные вибрации, как в обычных слуховых аппаратах. Такие решения используются для помощи пациентам с врожденными аномалиями и травмами уха.

"Проблема подобных устройств в том, что они используют стандартные металлические крепления, которые не учитывают индивидуальные особенности пациента. Из-за этого контакт получается неполным, звук теряется и доходит до внутреннего уха ослабленным или искаженным. Авторы разработали новую конструкцию крепления для слуховых имплантатов. Она позволит создавать слуховые аппараты с учетом индивидуальных особенностей пациентов и снизит искажения на 17% по сравнению с традиционными аналогами", - сообщили ТАСС в вузе.

В новой конструкции переходник между вибрирующим элементом и титановым имплантатом выполнен в виде плоской площадки, что обеспечивает более плотный контакт компонентов между собой. Кроме того, исследователи включили в устройство полимерное кольцо, которое гасит лишние вибрации, искажающие сигнал. Эксперименты показали, что решение лучше передает звук на всех частотах.