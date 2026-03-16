Найдена связь между кишечными бактериями и мышечной силой

Международная группа исследователей установила, что бактерия Roseburia inulinivorans, обитающая в кишечнике, положительно влияет на мышечную силу человека. Результаты исследования, опубликованные в журнале Gut, открывают путь к новым направлениям в разработке терапевтических стратегий для поддержания физической активности в пожилом возрасте.

Ученые из Нидерландов и Испании изучили взаимосвязь между составом кишечной микробиоты и физической подготовкой. В исследовании приняли участие 90 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет и 33 человека старше 65 лет. Для оценки физической формы использовались тесты на силу хвата, жим ногами и лежа, а также измерение максимального потребления кислорода (VO₂ max) – показателя кардиореспираторной выносливости, сообщает Medicalxpress.

Анализ образцов показал, что среди всех обнаруженных бактерий именно род Roseburia имел положительную корреляцию с мышечной массой и силой. При этом разные виды этого рода влияли на показатели по-разному. У пожилых участников, в кишечнике которых присутствовала R. inulinivorans, сила сжатия кисти оказалась в среднем на 29% выше, чем у тех, у кого эта бактерия не была обнаружена. У молодых людей большее количество R. inulinivorans коррелировало как с силой хвата, так и с показателями выносливости.

Чтобы понять механизмы этого влияния, исследователи провели эксперимент на мышах. Животным, чья микробиота была предварительно истощена антибиотиками, в течение восьми недель вводили разные штаммы Roseburia. В результате мыши, получавшие R. inulinivorans, продемонстрировали увеличение силы передних конечностей примерно на 30% по сравнению с контрольной группой. Кроме того, у них наблюдался больший размер мышечных волокон и повышенная доля волокон второго типа – так называемых «быстросокращающихся», отвечающих за короткие интенсивные усилия.

Дополнительный анализ выявил, что эти изменения сопровождались перестройкой метаболических процессов в мышцах, в частности – активацией белков и ферментов, участвующих в выработке энергии. При этом ни один из видов Roseburia не повлиял на время бега до изнеможения, что указывает на избирательное действие бактерий именно на силовые, а не на выносливостные характеристики.

Исследователи отметили, что относительная численность R. inulinivorans у пожилых людей в среднем ниже, чем у молодых. Поскольку с возрастом одновременно снижается и количество этой бактерии, и мышечная масса, ученые предположили, что R. inulinivorans может рассматриваться как перспективный пробиотик для профилактики саркопении – возрастной утраты мышечной ткани.

Вместе с тем авторы работы указывают на ряд ограничений: в ходе эксперимента на животных человеческие штаммы Roseburia не колонизировали кишечник мышей в полной мере, а конкретные механизмы влияния на нервно-мышечную передачу сигналов не изучались напрямую. Для подтверждения причинно-следственной связи между наличием бактерии и улучшением мышечной функции требуются долгосрочные исследования с участием людей.