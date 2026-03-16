Стало известно, как хроническая боль в спине влияет на работу мозга

Хроническая боль в спине может влиять на работу мозга гораздо шире, чем считалось ранее. Новое исследование Университета Колорадо Аншутц, опубликованное в журнале Annals of Neurology, показывает, что люди, страдающие от постоянных болей в спине, иначе воспринимают обычные звуки.

Учёные провели МРТ-сканирование мозга 142 взрослых с хронической болью в спине и 51 здорового добровольца. Во время исследования участники оценивали, насколько дискомфортными для них являются различные звуки.

Выяснилось, что люди с болями в спине демонстрировали более сильную реакцию на звук, чем 84% участников из контрольной группы. При этом изменения затрагивали не первичные слуховые центры, а области более высокого уровня — слуховую кору, интерпретирующую звук, и островковую долю, отвечающую за эмоциональное и телесное восприятие.