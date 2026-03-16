Стало известно, как хроническая боль в спине влияет на работу мозга

Исследование: хроническая боль в спине меняет восприятие звуков
Хроническая боль в спине может влиять на работу мозга гораздо шире, чем считалось ранее. Новое исследование Университета Колорадо Аншутц, опубликованное в журнале Annals of Neurology, показывает, что люди, страдающие от постоянных болей в спине, иначе воспринимают обычные звуки.
Учёные провели МРТ-сканирование мозга 142 взрослых с хронической болью в спине и 51 здорового добровольца. Во время исследования участники оценивали, насколько дискомфортными для них являются различные звуки.
Выяснилось, что люди с болями в спине демонстрировали более сильную реакцию на звук, чем 84% участников из контрольной группы. При этом изменения затрагивали не первичные слуховые центры, а области более высокого уровня — слуховую кору, интерпретирующую звук, и островковую долю, отвечающую за эмоциональное и телесное восприятие.
«Наши результаты подтверждают то, о чём многие пациенты говорили годами: повседневные звуки действительно ощущаются более резкими и интенсивными, — заявил старший автор исследования Йони Ашар. — Это говорит нам о том, что хроническая боль в спине — это не только проблема спины. В мозге происходит более широкое усиление сенсорной информации».