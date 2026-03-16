ИИ научили анализировать проблемы медицинских клиник

Первый в России аналитический инструмент на базе искусственного интеллекта, который в режиме реального времени анализирует репутацию и проблемы медицинских учреждений, создали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Система понимает свыше 200 тыс. слов оценочной разговорной лексики, сообщила ТАСС директор научно-образовательного центра "Лингво-инновационные технологии" ЮУрГУ Светлана Шереметьева.

"Мы создали первый в России инструмент для оценки медицинских клиник LinguaMetrics - уникальный. Все вычисления осуществляются мгновенно и автоматически, используется искусственный интеллект, пользователь получает сведения в режиме реального времени и в доступной для него форме в виде инфографики", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, запатентованный анализатор репутации и проблем медицинских учреждений онлайн собирает сведения о каждом медицинском учреждении в заданном регионе России. Он оценивает, что пишут люди о квалификации медиков, интерьере медцентра, его расположении, стоимости услуг и других свойствах исследуемого объекта.

"Абсолютная уникальность сервиса состоит в том, что обученный искусственный интеллект основывается на базе предварительно собранной оценочной разговорной лексики (более 200 000 слов), с высокой точностью формирует картину дел", - сказала директор.

Она добавила, что инновационный анализатор позволяет пользователю запросить оценку конкретной клиники за определенный период или за все время ее работы. Разработка будет полезна властям для понимания положения дел как в отрасли в целом, так и в конкретно взятой больнице. Кроме того, ею могут пользоваться пациенты и руководители медицинских центров.