Найден способ снизить «заразность» гриппа вдвое

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что одновременное воздействие иммунной системы на два белка на поверхности вируса гриппа может резко снизить риск его передачи между носителями. Речь идет о гемагглютинине (HA) и нейраминидазе (NA) — молекулах, которые помогают вирусу заражать клетки и распространяться. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Исследование проводилось на хорьках — животных, чья дыхательная система во многом похожа на человеческую и поэтому широко используется для изучения гриппа. Ученые анализировали, как различные типы иммунитета, полученные после вакцинации или перенесенной инфекции, влияют на передачу вируса гриппа H1N1.

Инфицированных хорьков помещали рядом с неинфицированными животными, что позволяло отслеживать передачу вируса воздушно-капельным путем. Исследователи сравнивали несколько вариантов иммунного ответа: против гемагглютинина, против нейраминидазы и против обоих белков одновременно.

Выяснилось, что животные с иммунитетом сразу к двум белкам значительно реже заражали соседних хорьков. Вероятность передачи вируса снижалась примерно вдвое. По словам исследователей, вклад иммунного ответа к каждому из белков оказался аддитивным: защита усиливалась за счет одновременного действия двух механизмов.

Команда также определила важный порог вирусной нагрузки. Если на ранней стадии инфекции уровень вируса снижался до определенного значения, вероятность его дальнейшего распространения падала ниже 50%.

По мнению авторов работы, результаты могут помочь в разработке новых вакцин против гриппа, которые будут не только защищать от тяжелого течения болезни, но и эффективно ограничивать передачу вируса между людьми.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 и грипп могут повышать риск развития рака.