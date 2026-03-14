Выявлена черта характера, усложняющая лечение алкогольной зависимости

Люди с выраженной тягой к новизне — личностной чертой, связанной с импульсивностью и поиском новых ощущений, — чаще возвращаются к употреблению алкоголя после прохождения лечения. К такому выводу пришли французские ученые. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JSR).

Группа исследователей под руководством Анн-Лор Виревиаль из психиатрической больницы Centre Hospitalier Esquirol изучила 88 пациентов, проходивших стационарное лечение алкогольной зависимости во Франции. Участники заполняли анкеты для оценки личностных черт, уровня тяги к алкоголю, когнитивных функций, тревоги и депрессии.

Кроме того, у них брали анализ крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин — биомаркер недавнего тяжелого употребления алкоголя. Также измеряли уровень мозгового нейротрофического фактора — белка, связанного со способностью мозга к восстановлению и нейропластичности.

Через три месяца после лечения на повторное обследование пришли 46 человек. Для окончательного анализа исследователи использовали данные 76 участников, у которых были полные результаты тестов.

К этому моменту 29 человек вернулись к употреблению алкоголя. Оказалось, что у них были значительно более высокие показатели по шкале «поиска новизны» — черты, связанной с импульсивностью и склонностью действовать, не задумываясь о последствиях. У этих же пациентов наблюдался более низкий уровень избегания вреда, то есть они меньше реагировали на потенциальные негативные последствия своих действий.

Интересно, что участники, у которых произошел рецидив, также показывали более высокие показатели самонаправленности — черты, обычно связанной с самоконтролем. Авторы предполагают, что это может быть временным эффектом пребывания в стационаре, где пациенты получают поддержку и ощущают большую уверенность в своих силах.

Статистический анализ показал, что именно склонность к поиску новизны оказалась самым сильным предиктором рецидива. Однако она объясняла лишь около пятой части различий между пациентами, что говорит о сложной природе зависимости.

Авторы отмечают, что результаты исследования могут помочь врачам подбирать более индивидуальные методы лечения.