Ученый рассказал о перспективах замораживания людей

Сегодня существуют компании, которые предлагают заморозить тело или мозг в надежде, что в будущем ученые научатся возвращать людей к жизни и лечить смертельные болезни. Действительно ли холод может стать ключом к долголетию и продлению молодости, контент-партнеру "РГ" Pravda-nn.ru рассказал доктор физико-математических наук, директор Института биологии старения ННГУ им. Лобачевского Михаил Иванченко.

Человечество на протяжении многих веков ищет эликсир бессмертия и думает, как "поставить жизнь на паузу". В итоге люди видят решение в крионике - направлении на стыке биологии, медицины и технологий, которое занимается сохранением тела человека или его мозга при сверхнизких температурах после смерти. Исследователи считают, что если охладить организм, остановив все биологические процессы, то в будущем медицина сможет его "разморозить".

Впервые живое существо попробовали заморозить еще в XVII веке. Однако лишь в прошлом столетии ученые решили вплотную заняться этим исследованием. Толчком к этому решению стала гипотеза, что через время, вероятно, появятся разработки для лечения многих заболеваний. То есть людей, столкнувшихся с неизлечимой болезнью, можно заморозить и ждать создания лекарств, которые спасут их.

Нижегородский ученый рассказал, что после смерти тело человека стараются как можно скорее охладить, чтобы замедлить разрушение клеток. Кровь и другие жидкости в организме заменяются специальными растворами - криопротекторами, предотвращающими образование ледяных кристаллов, которые разрушают организм. Потом тело постепенно охлаждают до температуры около -196 градусов и помещают в резервуар с жидким азотом. Такой метод называют витрификацией, при нем ткани переходят в стеклообразное состояние.

На данный момент в мире существует всего несколько организаций, которые занимаются крионикой. Одна из российских компаний с 2006 года крионировала 106 человек и 95 питомцев. Также более 600 человек заключили контракты на крионирование. Заморозка всего тела им обойдется в 3,8 млн рублей, а только мозга - 1,8 млн рублей.

Подобные технологии намерены применить в сфере космонавтики. Путешествия до других планет и звезд исчисляются сотнями световых лет, и человеческой жизни на них не хватает. Так, ученые задумались о временной "спячке" или глубокой заморозке астронавтов.

По предположениям специалистов, организм космонавта можно перевести в состояние полной остановки обмена веществ, что позволит пережить долгий полет.

Для реализации такого плана предлагают "гибернационные капсулы", в которых астронавт сможет находиться в состоянии глубокого сна, лишь иногда выходя из него для контроля систем корабля. Модель длительного сна можно рассмотреть на животных, которые впадают в спячку при нехватке ресурсов для выживания. На время сна температура их тела падает до нуля, а биение сердца замедляется.

Надо отметить, что крионика применяется в косметологии. Низкие температуры помогают омолодиться, вылечить некоторые дерматологические проблемы, снять отеки и поддерживать кожу в хорошем состоянии. Холод заставляет сосуды сужаться и расширяться, что улучшает кровообращение и насыщает клетки кислородом. В итоге активизируются обменные процессы, уменьшается воспаление и стимулируется выработка коллагена.

Ученые ННГУ им. Лобачевского совместно с коллегами Северо-Восточного федерального университета им. Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра РАН провели исследование о влиянии перепадов температур от +30 до -50 градусов на продолжительность жизни населения Якутии. Результаты показали, что из-за долгосрочной адаптации к экстремальным климатическим условиям якуты биологически на 3-4 года старше жителей европейской части России.

Михаил Иванченко отмечает, что ответ на вопрос "поможет ли нам холодильник помолодеть" - скорее нет, чем да. Но надо понимать, что в данном случае речь идет о природном холодильнике, где организму человека приходится выживать.

Помимо ученых, мысли о вечной жизни с помощью заморозки привлекают и писателей, например, Евгения Водолазкина. Он написал роман "Авиатор", в котором описана судьба человека, размороженного ученым спустя примерно 70 лет.