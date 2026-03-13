Найден способ выявлять деменцию по подбору слов в тестах

В пресс-службе Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщили, что ученые Центра языка и мозга вуза соместно с коллегами из Научного центра психического здоровья (НЦПЗ) разработали метод лингвистического анализа для ранней диагностики деменции.

© Ferra.ru

В исследовании участвовали 127 человек старше 50 лет с жалобами на память или слабыми когнитивными нарушениями. Они выполняли тесты на вербальную беглость: нужно было за минуту называть слова на заданную букву или из определенной категории, например, животные.

Ученые анализировали не общее количество слов, а то, как люди их группируют. Оказалось, что пациенты с сохранными когнитивными функциями чаще выдают длинные цепочки фонетически похожих слов: например, «корова, козел, капибара». Чем длиннее были такие кластеры, тем лучше было состояние человека. Это работает и в семантических тестах, отметили в пресс-службе.

Наблюдая за тем, как именно человек подбирает слова, можно точнее отличить реальные нарушения от субъективных жалоб. Метод может повысить точность ранней диагностики деменции в клинической практике.