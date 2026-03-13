В Томске улучшили метод диагностики онкологии

Ученые улучшили таргетные белки (DARPin) глицином и глутаматом для диагностики рака. Модификация белка сделала его безопаснее для пациентов, так как препарат меньше накапливается в здоровых тканях, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ).

"В данном исследовании мы модифицировали белок (DARPin - прим. ТАСС) с помощью глицина и глутамата, что позволило проводить его мечение технецием-99м в одну стадию и получать больший выход готового препарата. Нам также удалось сделать его более безопасным для пациента за счет снижения фонового излучения от здоровых тканей", - приводятся слова старшего научного сотрудника научно-исследовательского центра "Онкотераностика" исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Марии Ларькиной.

Мечение предыдущей версии белка делалось в два этапа, из-за чего получалось немного продукта и требовалась дополнительная очистка. Это усложняло производство и могло ограничить его доступность для больниц. Новая версия белка сделана проще и сейчас считается лучшим кандидатом для начала новых клинических испытаний. Новое соединение дает лучший контраст между опухолями и здоровыми тканями по сравнению с прошлыми модификациями. Малый размер белка позволяет ему лучше проникать в опухоль и быстро вымываться из здоровых органов и тканей.

"Идет непрерывный поиск новых анти-EpCAM-таргетных комбинированных препаратов, которые позволят лечить злокачественные новообразования внутри тела человека. Только в США зарегистрировано более 60 клинических исследований. Но при этом зарегистрированных радиофармпрепаратов для диагностики все еще нет. Чаще всего это связано с проблемой накопления препарата в здоровых органах, что "смазывает" визуальную картину локализации опухолей и метастаз", - отметила Ларькина.

Исследование выполнено при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети". Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Pharmaceutics.