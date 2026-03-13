Объяснено, почему выражение лица во время оргазма похоже на выражение боли

Выражения лица принято считать универсальным языком эмоций: улыбка сигнализирует о радости, нахмуренные брови — о гневе или тревоге. Однако в моменты сильного сексуального удовольствия эта «система сигналов» работает иначе. Исследования показывают, что выражение лица во время оргазма часто напоминает выражение боли. Об этом сообщает портал PsyPost.

© Газета.Ru

Ученые из разных областей психологии и эволюционной биологии попытались разобраться, почему это происходит. Они анализировали видеозаписи, компьютерные модели и даже поведение приматов, чтобы понять, какие именно движения мышц лица сопровождают кульминацию.

Оказалось, что во время оргазма люди часто закрывают глаза, опускают брови и открывают рот. Такая комбинация движений почти совпадает с универсальным выражением боли. Например, характерное напряжение мышц вокруг глаз и верхней губы встречается в обоих случаях.

Однако отличить удовольствие от боли все же возможно — и важную роль здесь играет контекст. В работе, опубликованной в журнале Science, ученые показали участникам фотографии лиц людей, переживающих разные сильные эмоции — от победы в спортивном матче до болезненных процедур и сексуального удовольствия. Когда лица показывали без тела, люди практически не могли определить, какая эмоция изображена.

Когда же лицо показывали вместе с телом, участники легко распознавали эмоцию. Это явление ученые назвали «парадоксом пиковых эмоций»: при очень сильных переживаниях выражение лица становится менее информативным, и люди больше ориентируются на язык тела.

При этом представления людей о том, как должно выглядеть лицо во время оргазма, отличаются от реальных выражений. В исследовании, опубликованном в PNAS, ученые использовали компьютерную программу, генерирующую случайные анимации лиц. Участники из разных культур выбирали, какие из них больше похожи на выражение боли или оргазма.

Оказалось, что в воображении людей эти эмоции выглядят совершенно по-разному. Боль ассоциируется с «сжатием» лица — опущенными бровями и сморщенным носом. Оргазм же, по мнению участников, сопровождается «раскрытием» лица: поднятыми бровями и широко открытым ртом.

При этом культурные различия тоже оказались заметными. Участники из западных стран чаще представляли оргазм с широко раскрытыми глазами и ртом, тогда как в Восточной Азии его чаще связывали с улыбкой и закрытым ртом.

Эволюционные исследования показывают, что такие выражения лица могут иметь древние биологические корни. У близких родственников человека — бонобо — во время сексуальных контактов наблюдается особая мимика, которую партнер часто автоматически повторяет. Такое «быстрое мимическое подражание» помогает синхронизировать поведение и укрепляет социальные связи.

По мнению ученых, выражение лица во время оргазма — результат взаимодействия биологии, эволюции и культуры. Сильные эмоции вызывают схожие физиологические реакции, поэтому выражения удовольствия и боли могут выглядеть почти одинаково. При этом на то, как люди воспринимают и демонстрируют такие эмоции, влияет культурная среда и социальные ожидания.