Ученые разработали заменитель кожи

Ученые Омского государственного технического университета разработали заменитель кожи, использовав в качестве сырья чайный гриб (комбучу). Новый материал может применяться при лечении ран, ожогов, гнойных поражений эпителия.

© Российская Газета

То, что чайный гриб обладает целебными свойствами, знали еще наши бабушки. Трехлитровая банка с напитком, которым они потчевали внуков, стояла на подоконнике едва ли не в каждой кухне. Теперь ученые обнаружили в комбуче новые уникальные качества.

"Оказалось, что она является источником широкого спектра биологически активных веществ. Обладает антибактериальными, антиоксидантными свойствами. А зооглея чайного гриба, по сути - биосовместимая с человеческой кожей целлюлоза, которую можно использовать в медицине, включая создание раневых покрытий и материалов", - поясняет ассистент кафедры "Биотехнология, технология общественного питания и товароведение" ОмГТУ Елизавета Денисова.

По словам ученых, такую "заплатку" организм не отторгает. А со временем замещает естественным эпителием. К тому же в отличие от традиционных кожных заменителей, основанных на синтетических полимерах или клеточных культурах, комбуча не требует использования дополнительных дорогостоящих реагентов и систем.

"По нашим расчетам, себестоимость 100 граммов готового кожного покрова составляет приблизительно 82 рубля. Этот показатель включает затраты на культивирование зооглеи, ее обработку, введение метилцеллюлозы, желатина и глицерина, а также использование дистиллированной воды, проведение термической стерилизации и других процессов", - поясняет руководитель проекта, доцент Светлана Чачина.

По мнению ученых, такой уровень затрат делает новый продукт конкурентоспособным по сравнению с существующими на рынке раневыми покрытиями. И при этом имеет ряд преимуществ, о которых говорилось выше, а также возможность локального производства.

Лабораторные исследования показали, что целебные свойства чайного гриба зависят от выдержки. В частности, чем она дольше, тем сильнее антибактериальный эффект. А в некоторых случаях комбуча может быть эффективней антибиотиков. В частности, выдержанный гриб успешно справляется с синегнойной палочкой - сложной в лечении внутрибольничной инфекцией.

Сейчас научная группа работает над созданием биоматериала из комбучи, напечатанного на 3D-принтере, который будет использоваться в качестве тканевого каркаса. И оформляет патент.

Кстати

Исследователи ОмГТУ выяснили, что не только живой, но и высушенный чайный гриб обладает полезными свойствами. А пробиотик, разработанный на основе такого порошка, улучшает пищеварение при дефиците микрофлоры, и на порядок экономичнее существующих аналогов.

Благодаря содержанию полифенолов, изофлавонов и глюкуроновой кислоты, использовать комбучу можно и в качестве компонента БАДов. А еще - в косметологии. И омские политехники уже работают над созданием соответствующих отечественных препаратов.