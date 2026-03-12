Ученые выяснили, как остановить распространение опасного вида рака

Ученые из Гетеборгского университета обнаружили механизм, который может помочь остановить распространение рака легких — одного из самых опасных онкологических заболеваний. Исследование показало, что ключевую роль в метастазировании опухоли играет белок ATF4, участвующий в клеточной реакции на стресс. Работа опубликована в журнале Nature.

Анализ данных почти 1000 пациентов с раком легких, а также эксперименты на животных моделях показали, что с возрастом биология опухоли меняется. У пожилых пациентов первичная опухоль часто растет медленнее и может оставаться сравнительно небольшой, однако при этом заболевание чаще уже успевает распространиться на другие органы — например, мозг, печень или кости.

Ученые обнаружили, что именно в опухолях пожилых пациентов уровень белка ATF4 значительно выше. В норме этот белок помогает клеткам реагировать на стресс — например, на нехватку питательных веществ или накопление поврежденных белков. Однако с возрастом опухолевые клетки начинают использовать этот механизм в своих интересах: ATF4 помогает им перестраивать обмен веществ таким образом, чтобы легче распространяться по организму и образовывать метастазы.

Эксперименты показали, что блокировка ATF4 или связанных с ним метаболических процессов резко снижает способность опухоли распространяться. По мнению авторов работы, это открывает путь к новым методам лечения, которые могут быть особенно эффективны у пожилых пациентов.