Обнаружен неожиданный внешний фактор ухудшения памяти

Планировка городских улиц может влиять на состояние мозга в пожилом возрасте. Новое исследование показало, что люди, живущие в районах с большим количеством перекрестков и удобной пешеходной инфраструктурой, имеют более здоровые структуры мозга, связанные с памятью. Работа опубликована в журнале Nature Cities (NC).

Ученые из Австралийского католического университета и Центра здорового старения мозга проанализировали результаты сканирования головного мозга более 500 жителей Сиднея в возрасте от 70 до 90 лет. Оказалось, что у людей, живущих в районах с множеством перекрестков и маршрутов для пеших прогулок, больше объем так называемого хвоста гиппокампа — части мозга, играющей важную роль в пространственной памяти и навигации.

Исследователи предполагают, что регулярные задачи навигации — например, переход через перекрестки, выбор маршрута или ориентирование в сложной городской среде — постоянно активируют системы памяти и пространственного мышления. Такая когнитивная нагрузка может поддерживать здоровье мозга и замедлять процессы его возрастного уменьшения, которые считаются одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.

Авторы отмечают, что результаты могут иметь значение не только для медицины, но и для городского планирования. Более связанная и удобная для пеших прогулок городская среда может не только стимулировать физическую активность, но и помогать поддерживать когнитивное здоровье и самостоятельность пожилым людям.