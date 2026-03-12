Найден новый лабораторный маркер тяжести миокардита

Специалисты Сеченовского университета выяснили, что определение свободных легких цепей иммуноглобулинов в крови может служить дополнительным инструментом для оценки тяжести миокардита и риска развития сердечной недостаточности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Уточняется, что в исследование вошли 99 пациентов: у 50 из них миокардит был подтвержден, у 49 диагностированы невоспалительные заболевания сердца.

"Результаты показали, что повышение уровня свободных легких цепей выявлялось более чем у половины пациентов с миокардитом. При этом у этих пациентов данный показатель был связан с выраженностью сердечной недостаточности и ухудшением насосной функции сердца, а также с биохимическими маркерами повреждения сердечной мышцы. Это говорит о том, что свободные легкие цепи отражают не просто наличие воспаления, а тяжесть и неблагоприятное течение заболевания", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что свободные легкие цепи иммуноглобулинов являются продуктом активности B-лимфоцитов, которые играют важную роль в патогенезе миокардита, однако ранее этот показатель практически не использовался в диагностике воспалительных заболеваний миокарда.

"Мы постоянно ищем альтернативные неинвазивные маркеры, потому что ни МРТ, ни анализ на тропонин не позволяют надежно оценить активность процесса. Свободные легкие цепи давно применяются в других областях медицины, и было логично проверить их значение у пациентов с миокардитом", - приводятся в сообщении слова профессора кафедры кардиологии Сеченовского университета Ольги Благовой.

Специалисты отмечают, что при ограниченной доступности биопсии и неоднозначных результатах стандартных анализов определение свободных легких цепей иммуноглобулинов может стать полезным дополнительным инструментом наблюдения за пациентами с миокардитом и оценки риска прогрессирования сердечной недостаточности.

Результаты исследования опубликованы в международном журнале Diagnostics.