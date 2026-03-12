На рынок вышла система, выявляющая патологии глаз у диабетиков

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) получил регистрационное разрешение и вывел на рынок РФ собственную разработку - систему скрининга с искусственным интеллектом (ИИ) для выявления патологий глаз на ранней стадии у диабетиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"СибГМУ впервые в своей истории получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на собственное медицинское изделие. Документ выдан на телемедицинскую систему поддержки врачебных решений "Офтальмик+" для диагностики диабетической ретинопатии. Получение регистрации позволяет университету в статусе производителя вывести программный продукт на рынок", - сказали в вузе.

"Офтальмик+" - это организационная модель цифрового скрининга, включающая в себя специализированное ПО и цифровой портал, который с помощью ИИ анализирует снимки глазного дна и выявляет патологии на ранней стадии. Система позволяет проводить первичное обследование пациентов не у офтальмолога, а в кабинетах профилактики или первичного звена здравоохранения. Также она показывает изображения с очагами повреждений или изменений в сетчатке глаза и дает оценку вероятности диабетической ретинопатии (осложнение сахарного диабета, при котором повреждаются сосуды сетчатки глаза).

Проект доработали и добавили защищенный медицинский портал, интегрировали в систему различные модели фундус-камер (устройство для фотографирования сетчатки глаза), доработали нейросетевую модель и внедрили систему поддержки принятия врачебных решений с визуализацией патологических изменений.

Разработка прошла экспертизу безопасности, качества и клинической эффективности, но решение о назначении диагноза и терапии остается за врачом. Университет планирует масштабировать проект на регионы - внедрять разработку в здравоохранение. Сегодня система уже апробируется в Костромской, Сахалинской областях и в Камчатском крае.

В дальнейшем планируют расширить возможности алгоритмов для выявления других патологий: возрастной макулярной дегенерации, глаукомы, изменений при артериальной гипертензии. Поскольку сосуды сетчатки отражают состояние всей сосудистой системы, анализ изображений может использоваться для оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений, включая инфаркт и инсульт.