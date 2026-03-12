В России разработали метод ранней диагностики деменции

Ученые Центра языка и мозга НИУ ВШЭ совместно с исследователями Научного центра психического здоровья разработали новый метод лингвистического анализа, позволяющий точнее различать нормальное возрастное снижение памяти и ранние признаки когнитивных нарушений. Исследование показало, что важным диагностическим признаком может быть не количество названных слов в речевых тестах, а структура их подбора. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В исследовании приняли участие 127 человек старше 50 лет. Среди них были люди с субъективными жалобами на ухудшение памяти, а также участники с уже выявленными, но пока умеренными когнитивными нарушениями. Все они выполняли тесты на фонетическую и семантическую вербальную беглость.

Затем ученые проанализировали структуру ответов и выделили так называемые кластеры — группы слов, объединенных по смыслу или по звучанию. Например, последовательность «тигр, лев, леопард» образует семантический кластер животных семейства кошачьих, а слова «корова, козел, капибара» могут образовывать фонетический кластер из-за сходства начальных звуков.

«Нас интересовало, помогает ли анализ тонких смысловых и фонетических групп в речи лучше предсказывать когнитивный статус пожилого человека. Ведь сам процесс поиска слов — это сложная когнитивная операция, требующая слаженной работы речевой функции, памяти, планирования и контроля», — рассказала соавтор исследования, стажер-исследователь Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Екатерина Родионова.

Анализ показал, что у людей с более сохранными когнитивными функциями наблюдаются более длинные последовательности фонетически схожих слов. Иначе говоря, они чаще объединяют слова в группы по звучанию и дольше удерживают такую стратегию поиска.

«Когда человек активнее использует схожий по звучанию кластер перед тем, как переключиться на другой, это признак сохранности когнитивных функций», — пояснила соавтор работы, заместитель директора Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Малютина.

Интересно, что этот эффект проявлялся не только в заданиях на фонетическую, но и на семантическую беглость. Люди с лучшими когнитивными показателями чаще формировали длинные цепочки фонетически связанных слов даже при выполнении смысловых заданий.

По словам исследователей, такой подход позволяет точнее отличать реальные когнитивные нарушения от субъективных жалоб на память.

«Наши результаты показывают, что, наблюдая за тем, как именно человек подбирает слова, можно точнее различить клинически выраженные нарушения и субъективные жалобы на память», — отметил один из авторов работы Никита Черкасов, младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ и Научного центра психического здоровья.

Ученые считают, что внедрение подобного анализа в клиническую практику и скрининговые исследования может повысить точность раннего выявления деменции и помочь начать лечение на более ранних стадиях заболевания.