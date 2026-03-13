Учёные предложили спорный, но действенный метод отказа от круения

Однократный прием компонента галлюциногенных грибов в сочетании с психотерапией оказался в несколько раз эффективнее традиционных никотиновых пластырей при отказе от курения. К таким выводам пришли исследователи из Университета Джонса Хопкинса под руководством Мэтью Джонсона.

В рандомизированном испытании участвовали 82 взрослых курильщика со средним возрастом около 48 лет. Участников разделили на две группы. Первая получила однократную высокую дозу псилоцибина — 30 миллиграммов на 70 килограммов массы тела. Вторая прошла стандартный восьми–десятинедельный курс никотиновых пластырей. Обе группы параллельно занимались по одинаковой 13-недельной программе когнитивно‑поведенческой терапии.

Через шесть месяцев наблюдения, которые успешно завершили более 80% участников, биохимически подтвержденное воздержание от табака зафиксировали у 40,5% участников группы псилоцибина и только у 10% тех, кто пользовался пластырями. Таким образом, вероятность полностью отказаться от сигарет при новом подходе оказалась примерно в шесть раз выше.

По более мягкому критерию — недельное воздержание — преимущества тоже были заметными: в группе псилоцибина этот показатель составил 52,4%, в контрольной — 25%.

Серьезных побочных эффектов ни в одной из групп не зарегистрировали. Авторы подчеркивают, что речь пока идет о пилотном исследовании, а псилоцибин применялся исключительно в контролируемых медицинских условиях и в сочетании с профессиональной психотерапией. Тем не менее полученные данные указывают на перспективность нового подхода в лечении никотиновой зависимости, где стандартные методы нередко оказываются недостаточно эффективными.

