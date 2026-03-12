Названа ежедневная привычка, эффективно снижающая риск тревоги и депрессии

Умеренное потребление кофе может быть связано с более низким риском развития тревожных и депрессивных расстройств. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные сотен тысяч людей. Однако чрезмерное употребление кофе, напротив, может свести этот эффект на нет. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Психические расстройства, включая депрессию и хронический стресс, затрагивают миллионы людей по всему миру. В последние годы ученые все чаще изучают влияние повседневного рациона на психическое здоровье.

Ранее исследования связи между кофе и психическими расстройствами давали противоречивые результаты. Некоторые работы показывали снижение риска депрессии у любителей кофе, тогда как другие не находили четкой связи или даже указывали на возможные негативные эффекты.

Чтобы получить более точные данные, международная группа исследователей под руководством Берти Жупин Сун из Университета Фудань проанализировала крупную базу медицинских и генетических данных жителей Великобритании. В исследование вошли 461 586 человек в возрасте от 40 до 69 лет, не имевших диагностированных психических расстройств на момент начала наблюдения.

Участники сообщили, сколько чашек кофе они обычно выпивают в день и какой тип напитка предпочитают — молотый, растворимый или без кофеина. Затем ученые наблюдали за ними более 13 лет, анализируя медицинские записи, чтобы выявить новые случаи психических расстройств. За время наблюдения было зарегистрировано 18 220 случаев расстройств настроения и 18 547 случаев тревожных расстройств.

Анализ показал, что связь между потреблением кофе и психическим здоровьем имеет нелинейный характер. По мере увеличения количества кофе риск психических расстройств сначала снижается, достигает минимального уровня, а затем снова начинает расти.

Самый низкий риск тревожных и депрессивных расстройств наблюдался у людей, которые пили две–три чашки кофе в день. У этой группы вероятность развития таких состояний была заметно ниже, чем у тех, кто не пил кофе вовсе. Однако при потреблении более пяти чашек кофе в день положительный эффект исчезал. В этом случае риск расстройств настроения, наоборот, увеличивался.

Интересно, что кофе без кофеина не показал заметной связи с психическим здоровьем. Это может означать, что ключевую роль играет именно кофеин или связанные с ним соединения.

Авторы исследования предполагают, что защитный эффект может быть связан с биологически активными веществами в кофе, включая антиоксиданты. Они способны снижать уровень хронического воспаления — фактора, который связывают с развитием депрессии.

