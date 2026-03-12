Ученые нашли в редком растении более 50 полезных соединений

Сибирские ученые получили детальный химический профиль растения сагаан-дали и обнаружили в нем более 50 полезных биологически активных соединений. В их числе - природные антибиотики.

Сагаан-дали является эндемиком. Оно произрастает исключительно в Сибири и на Дальнем Востоке. Особенно много его вокруг озера Байкал. Местные жители издавна используют его в качестве ингредиента для чаев и лечебных настоев. Считается, что отвары из сагаан-дали полезны при заболеваниях дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, а также помогают при хронических кожных заболеваниях.

Группа ученых из Сибири совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Владивостока уже более пяти лет исследуют различные растения, чтобы понять, какие из них потенциально могут быть использованы в качестве лекарственных средств.

"Мы смогли создать полный профиль, своего рода паспорт биологически активных веществ в сагаан-дали, - рассказывает доктор биологических наук, и. о. директора ВИША "Агробиотек" ТГУ Кирилл Голохваст. - Теперь мы знаем точно, какие соединения и даже в каком количестве можно получить при экстракции".

Ученые обнаружили в листьях и стеблях сагаан-дали более 50 полезных веществ, среди которых флавонолы, кумарины и фенольные кислоты. Растения вещества необходимы для выживания в трудных условиях, а в медицине их можно использовать для лечения и профилактики болезней.

"Некоторые вещества мы обнаружили в сагаан-дали, возможно, впервые. Например, меротерпеноидную даурихроменовую кислоту - природный антибиотик", - поясняет Кирилл Голохваст.

В сагаан-дали есть и другие полезные соединения. Например, кверцетин обладает противовоспалительным эффектом, а кемпферол подавляет рост опухолей.

Ученые планируют изучить воздействие экстрактов из сагаан-дали на человека и выяснить, какие лекарственные и косметические продукты можно получить на основе этого уникального растения.