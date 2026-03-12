Найдено продлевающее жизнь природное вещество

Соединение, содержащееся в куркуме, может продлевать жизнь и улучшать состояние организма в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые, изучившие действие вещества бисдеметоксикуркумина (BDMC). Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи протестировали несколько природных соединений из куркумы и обнаружили, что именно BDMC обладает наиболее выраженным эффектом. При постоянном воздействии вещества средняя продолжительность жизни червей увеличивалась примерно на 17,7 процента, а при начале приема в середине жизни — до 24,2 процента. Кроме того, организмы лучше переносили тепловой стресс.

Помимо увеличения продолжительности жизни, соединение улучшало показатели так называемого «здорового старения». У животных наблюдалась более высокая подвижность, сохранялась способность к размножению, а также снижались признаки клеточного старения и накопление жиров.

Анализ механизмов показал, что ключевую роль может играть влияние вещества на сигнальные пути, связанные с рецептором эпидермального фактора роста (EGFR) — важной системой клеточной регуляции. Авторы подчеркивают, что результаты получены на модельных организмах, однако они указывают на перспективность природных соединений из пищи как потенциальных компонентов для поддержания здорового долголетия.