Мужчины испытывают боль во время секса, но не говорят о ней, выяснили ученые

Ученые выяснили, что боль во время сексуальной активности — распространенное явление среди людей независимо от пола. Однако мужчины реже сообщают о дискомфорте. Работа опубликована в журнале International Journal of Sexual Health (IJSH).

© Газета.Ru

Хотя сексуальная активность обычно ассоциируется с удовольствием, физическая боль во время интимных контактов встречается довольно часто. Однако большинство научных работ посвящено тяжелым случаям — например, медицинским состояниям или выраженным сексуальным дисфункциям. Обычный, периодически возникающий дискомфорт у здоровых людей изучен гораздо хуже.

Исследователи решили выяснить, как часто подобная боль возникает у студентов и почему люди не всегда сообщают о ней партнеру. В исследовании приняли участие 263 студента одного из университетов на юго-востоке США. Среди них были 179 женщин и 71 мужчина.

Участники анонимно отвечали на онлайн-опрос. Им предлагалось оценить, насколько распространена боль во время секса у мужчин и женщин, а также рассказать о собственном опыте.

Результаты показали, что участники недооценивали частоту болевых ощущений у мужчин. По их мнению, боль во время секса испытывает около половины женщин и менее пятой части мужчин. Однако реальные данные оказались значительно выше.

Анализ открытых ответов показал, что люди чаще всего связывают боль с физическими причинами — например, недостаточной смазкой, неудобным положением или слишком интенсивными движениями. Женщины также нередко упоминали недостаточное возбуждение или нехватку прелюдии. Мужскую боль некоторые участники связывали с перенапряжением или травмами, например из-за зубов во время орального секса.

Отвечая на вопрос, почему люди продолжают сексуальный контакт несмотря на боль, участники чаще всего называли смущение, желание не испортить настроение партнеру или чувство обязательства доставить удовольствие. Некоторые также считали, что боль во время секса — это нормальное явление.

По мнению авторов работы, полученные данные подчеркивают важность открытого общения между партнерами и могут помочь улучшить программы сексуального образования.

Ранее влияние татуировок на сексуальную жизнь женщин удивило ученых.