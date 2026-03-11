Популярный симптом связали с риском тяжелых системных заболеваний

Кровоточивость десен, которую многие считают безобидной стоматологической проблемой, может быть связана с повышенным риском серьезных системных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в Frontiers in Immunology.

Пародонтит развивается из-за бактериального налета на зубах и сопровождается хроническим воспалением тканей, удерживающих зуб. По оценкам ученых, заболевание встречается примерно у 35–50 процентов взрослых. При этом воспаление может выходить за пределы полости рта: бактерии и их продукты способны проникать в кровоток и вызывать системные воспалительные реакции.

Обзор исследований показал, что пародонтит связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезней легких, ревматоидного артрита, хронической болезни почек и болезни Альцгеймера. В ряде работ также отмечалась связь воспаления десен с инсультом, инфарктом и преждевременными родами. Ученые предполагают, что ключевую роль играют хроническое воспаление, нарушение иммунной регуляции и распространение бактерий из полости рта по организму.

Авторы подчеркивают, что пока не во всех случаях доказана прямая причинно-следственная связь. Однако накопленные данные показывают, что состояние десен может служить важным индикатором общего здоровья. Поэтому регулярная гигиена полости рта и своевременное лечение заболеваний десен могут быть важной частью профилактики системных болезней.

Ранее ученые выяснили, что природное соединение из кофейных зерен снижает воспаление тканей десен.