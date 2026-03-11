Созданы базы данных для эффективного подбора терапии аутоиммунных заболеваний

Исследователи Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского Университета зарегистрировали две специализированные базы данных, предназначенные для подбора терапии при аутоиммунных заболеваниях — дерматомиозите и системной красной волчанке. Новые ресурсы помогут врачам точнее выбирать лечение с учетом индивидуальных особенностей пациентов и ускорят разработку новых препаратов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Дерматомиозит и системная красная волчанка относятся к аутоиммунным заболеваниям, при которых иммунная система начинает атаковать собственные ткани организма. При дерматомиозите поражаются мышцы и легкие, а при волчанке — почки, суставы и кожа. Распространенность системной красной волчанки составляет примерно 40–50 случаев на 100 тысяч человек, дерматомиозита — около 5–10 случаев.

Сегодня стандартная терапия таких заболеваний основана на применении глюкокортикоидов и иммуносупрессантов. Эти препараты подавляют активность иммунной системы, однако действуют неспецифически и могут вызывать серьезные побочные эффекты, включая поражение желудочно-кишечного тракта и повышение риска диабета.

Разработка новых лекарств осложняется тем, что пациенты с аутоиммунными заболеваниями сильно различаются по клиническим и иммунологическим характеристикам. Уровни мышечных ферментов, аутоантител, цитокинов и иммунных клеток могут заметно отличаться у разных людей, как и сопутствующие заболевания. Это затрудняет формирование однородных групп для клинических испытаний и усложняет анализ их результатов.

Чтобы решить эту проблему, ученые разработали две базы данных. Первая содержит информацию о концентрациях 19 цитокинов в плазме крови пациентов с дерматомиозитом, а также данные о креатинкиназе, С-реактивном белке, длительности заболевания и специфических аутоантителах.

Вторая база посвящена эффективности терапии системной красной волчанки. В ней агрегированы данные из 39 рандомизированных клинических исследований, включая динамику более десяти показателей эффективности лечения, демографические характеристики пациентов и лабораторные параметры.

«Идея создать базу данных цитокинов пришла к нам при разработке математической модели дерматомиозита, — рассказал сотрудник Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ Борис Киреев. — В процессе анализа научной литературы мы столкнулись с очень разнородными, иногда даже противоречивыми данными. Мы решили системно собрать всю доступную информацию и охарактеризовать концентрации цитокинов у всей популяции пациентов».

По его словам, на основе этих данных ученые уже провели метаанализ и выявили различия между пациентами с поражением легких и без него. Следующим этапом станет создание математической модели дерматомиозита, которая позволит подбирать потенциальную терапию с учетом индивидуальных особенностей пациента — подтипа заболевания, уровня цитокинов и других показателей.

Созданные базы данных также могут ускорить разработку таргетных препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний. Например, для терапии системной красной волчанки уже применяются моноклональные антитела, и новый ресурс позволит сравнивать их эффективность и оптимизировать схемы лечения.

