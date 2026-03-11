Прием популярного препарата связали с риском глазного инсульта

Популярный препарат для снижения веса Вегови, содержащий семаглутид, может повышать риск редкого осложнения, иногда называемого «глазным инсультом». К такому выводу пришли ученые из Университет Оттавы. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology (BJO).

Ишемическая оптическая нейропатия развивается из-за нарушения кровоснабжения зрительного нерва и может приводить к внезапной потере зрения. Чтобы оценить возможную связь с препаратом, исследователи проанализировали данные системы сообщений о побочных эффектах Управление по контролю за продуктами и лекарствами США за 2017–2024 годы.

Всего база включала более 30 миллионов сообщений о нежелательных реакциях, из которых около 31 тысячи были связаны с препаратами на основе семаглутида. Анализ показал, что именно Вегови чаще всего ассоциировался с ишемической оптической нейропатией. Вероятность этого осложнения оказалась почти в пять раз выше, чем при применении другого препарата с тем же действующим веществом — Оземпик.

Кроме того, исследователи обнаружили различия между полами: у мужчин риск возникновения этого осложнения был более чем в три раза выше, чем у женщин.

Авторы подчеркивают, что такие базы данных фиксируют только сообщения о побочных реакциях и не позволяют определить реальную частоту осложнений или доказать прямую причинно-следственную связь. Тем не менее полученные результаты указывают на возможный риск, который требует дальнейших исследований и более внимательного наблюдения за пациентами, принимающими препараты для лечения ожирения.