Названы четыре признака крепкого здоровья

О крепком здоровье говорят достаточная сила хвата, частота дыхания в покое не более 18 вдохов в минуту, способность стоять на одной ноге более 30 секунд и удерживать планку в течение аналогичного количества времени. Об этом диетолог испанского футбольного клуба Депортиво Ла-Корунья Сауль Санчес Ариас рассказал в интервью изданию La Razón.

По словам специалиста, один из ключевых показателей — частота дыхания в состоянии покоя. Если человек совершает не более 18 вдохов в минуту, это указывает на хорошую работу сердечно-сосудистой системы. При таком дыхании активнее работает парасимпатическая нервная система, отвечающая за расслабление, а уровень стресса снижается.

Еще одним признаком здоровья Ариас назвал способность простоять на одной ноге с открытыми глазами более 30 секунд. Этот тест отражает состояние нервной системы и координацию движений. По словам врача, хороший контроль равновесия свидетельствует о правильной передаче сигналов между мозгом и мышцами и может быть связан с большей продолжительностью жизни.

Третьим показателем медик назвал способность удерживать горизонтальную планку не менее 30 секунд.

«Исследования показывают, что люди, которые могут дольше выполнять это упражнение, обычно имеют меньший объем висцерального жира — жировой ткани вокруг внутренних органов», — отмечает врач.

Также важным индикатором здоровья является сила хвата. Ее снижение связано с повышенным риском различных заболеваний. По словам эксперта, проверить этот показатель можно простым способом — попробовать открыть банку с соленьями только руками, без дополнительных инструментов.

