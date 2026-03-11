Открыт удивительный способ восстановления роговицы глаза

Ученые разработали экспериментальные импланты для восстановления роговицы глаза из рыбьей чешуи. Новый материал оказался прозрачным, прочным и биосовместимым, что делает его потенциальным кандидатом для лечения серьезных заболеваний глаз. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials & Design (M&D).

Роговица — это прозрачная передняя часть глаза, которая играет ключевую роль в формировании изображения. Однако из-за отсутствия кровеносных сосудов она плохо восстанавливается после повреждений. При тяжелых заболеваниях пациентам часто требуется пересадка донорской роговицы, но такие операции зависят от наличия доноров и нередко сопровождаются длительными очередями.

Исследователи из Университета Гранады предложили альтернативный подход. Они использовали чешую обычных рыб, например карпа, и переработали ее таким образом, чтобы получить прозрачные и устойчивые биоматериалы, подходящие для создания роговичных имплантов.

Лабораторные испытания показали, что этот материал хорошо взаимодействует с тканями и может использоваться для восстановления и регенерации роговицы. Эксперименты на животных также продемонстрировали положительные функциональные результаты после имплантации.

По словам авторов работы, разработка может стать более доступной альтернативой традиционной трансплантации.