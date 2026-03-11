Аппендикс оказался куда важнее, чем считалось раньше

Долгое время аппендикс считался рудиментом — бесполезным остатком органов пищеварения, унаследованным от предков человека. Однако современные исследования показывают, что его эволюционная история гораздо сложнее, а сам орган может играть важную роль в иммунной системе и поддержании микробиома кишечника. Об этом сообщает портал The Conversation.

Аппендикс представляет собой небольшой отросток, отходящий от начального отдела толстого кишечника. Его форма и размеры значительно различаются у разных видов животных. У некоторых приматов, включая человека и человекообразных обезьян, он имеет длинную цилиндрическую форму. У других млекопитающих — например, у коал и вомбатов — он короче и напоминает воронку. У некоторых грызунов и кроликов структура этого органа отличается еще сильнее.

Современные данные показывают, что аппендикс участвует в работе иммунной системы. В его стенках находится лимфоидная ткань — скопления иммунных клеток, которые помогают организму контролировать состав микробов в кишечнике.

Особенно активно эта система работает в детстве и подростковом возрасте, когда иммунная система формируется. Лимфоидные структуры аппендикса участвуют в выработке антител, например иммуноглобулина A, который помогает нейтрализовать патогенные микроорганизмы.

Кроме того, ученые предполагают, что аппендикс может служить своего рода «убежищем» для полезных кишечных бактерий. По одной из гипотез, внутри него формируются биопленки — устойчивые сообщества микроорганизмов.

Во время тяжелых кишечных инфекций, когда большая часть микробиома вымывается из кишечника, бактерии, сохранившиеся в аппендиксе, могут помочь восстановить нормальную микрофлору. Эти микроорганизмы участвуют в пищеварении, подавляют патогены и взаимодействуют с иммунной системой.

В условиях древних человеческих популяций, где санитария была низкой и кишечные инфекции встречались часто, способность быстро восстанавливать микробиом могла давать серьезное преимущество для выживания. Однако за последнее столетие ситуация изменилась. Чистая вода, улучшенная санитария и антибиотики резко снизили смертность от кишечных инфекций. В таких условиях эволюционные преимущества аппендикса практически исчезли, тогда как риск аппендицита остался.

Поэтому современная медицина обычно лечит воспаление аппендикса хирургическим удалением. Орган, который когда-то мог приносить эволюционную пользу, сегодня чаще рассматривается как потенциальный источник медицинских проблем.

Этот пример хорошо иллюстрирует один из принципов эволюционной медицины: многие особенности человеческого организма формировались для условий прошлого и не всегда оптимальны для жизни в современном мире.