Разработан антибактериальный гель для заживления ран

Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали антибактериальный, кровоостанавливающий и ранозаживляющий гель на основе экстракта пяти видов лишайника, панцирей крабов и мушек. Как сообщила ТАСС руководитель группы разработчиков, доцент кафедры "Биотехнология, технология общественного питания и товароведение" Светлана Чачина, его антибактериальное действие в два-три раза сильнее синтетических антибиотиков.

"Гель с антибактериальным, кровоостанавливающим и ранозаживляющим действием разработан на основе природных компонентов - экстракта пяти видов лишайников, хитозана из панцирей крабов, креветок и личинок черной львинки (вид мушек - прим. ТАСС), хлоргексидина, д-пантенола. Благодаря эффекту синергии лишайников и хлоргексидина зона подавления бактерий в 2-3 раза обширнее зоны действия синтетических антибиотиков", - сказала Чачина.

Использование хитозана позволяет останавливать кровотечение за три-пять минут, д-пантенол отвечает за ранозаживление. Чачина отметила, что существующие синтетические аналоги не обладают таким действием. По ее словам, фармацевтические компании проявляют интерес к омской разработке, на которую будет получен патент.

Аспирантка Елизавета Денисова, которая также участвует в разработке, уточнила ТАСС, что гель предполагается использовать в домашних и полевых условиях, в том числе в условиях военных действий в случае неглубоких ран. Для этого его с помощью дозатора наносят на повреждение. Гель застывает и образует защитную пленку, останавливая кровотечение и предотвращая развитие бактерий.

По словам Чачиной, наработки планируется использовать для создания антибактериального средства от воспаления верхних дыхательных путей и кашля. Разработчики предполагают, что применение природных антибиотиков позволит, в том числе подавлять рост микробактерий туберкулеза, сохраняя при этом микрофлору внутренних органов.