Найден способ «перепрограммировать» сознание пациентов с анорексией

Российские исследователи нашли путь к "перепрограммированию" людей с анорексией за счет развитого метапознания - способности осознавать и контролировать свои мысли и реакции. Выводы ученых могут стать основой для новых подходов в психотерапии расстройств пищевого поведения, сообщили ТАСС в пресс-службе журнала Consortium Psychiatricum, опубликовавшего результаты работы.

Авторы изучили у 130 пациентов с анорексией связь между весом, восприятием своего тела и способностью размышлять о своих мыслях и контролировать их (метапознанием). Они обнаружили, что высокая осознанность связана с более адаптивным перфекционизмом, что способствует более здоровому индексу массы тела.

"Мы давно задавались вопросом, есть ли способ "перепрограммировать" жесткие установки пациентов с нервной анорексией в отношении идеалов своего тела. Ведь именно эти установки лежат в основе дисфункционального поведения, направленного на фанатичное похудение. <…> Ключевыми здесь оказались два компонента метапознания: саморефлексия (понимание своих мыслей и состояний) и мастерство (способность применять это понимание для гибкого решения проблем с учетом контекста)", - отметила руководитель работы Ольга Карпенко, главный научный сотрудник Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии Психиатрической клинической больницы №1 имени Н. А. Алексеева.

Авторы комплексно изучили особенности течения болезни у людей, проходивших стационарное лечение: рассчитали фактический индекс массы тела пациентов и с помощью опросников определили уровень перфекционизма и восприятие образа тела. Уровень метапознания и его компонентов (саморефлексия и мастерство) оценивался с помощью специального интервью и шкалы. Статистический анализ собранных данных позволил выявить сложные взаимосвязи между этими показателями и получить новые выводы о природе расстройства.

"Полученные результаты смещают фокус лечения пациентов. Вместо безуспешной борьбы с перфекционизмом как с чертой личности эффективнее развивать внутренние метакогнитивные навыки пациента. Развитые навыки адаптации к ситуации и гибкость могут снижать риск чрезмерного контроля массы тела и делают перфекционистские установки менее разрушительными", - пояснил соавтор исследования Никита Чернов, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации научного центра.

О заболевании

При нервной анорексии человек искаженно воспринимает образ своего тела и испытывает навязчивый страх набора веса. Стремление к недостижимым стандартам часто становятся причиной опасного дефицита массы тела. Перфекционизм считается одним из ключевых психологических факторов этого расстройства, однако механизмы его влияния на симптомы анорексии до конца не ясны.