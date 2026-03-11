Созданы базы данных для подбора терапии дерматомиозита и волчанки

Специалисты Сеченовского университета разработали и зарегистрировали две уникальные базы данных, которые позволят подбирать терапию пациентам с дерматомиозитом и системной красной волчанкой, исходя из индивидуальных особенностей, а также ускорить разработку лекарств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Идея создать базу данных цитокинов пришла к нам при разработке математической модели дерматомиозита. <…>. Мы решили подойти к вопросу исследования иммунофенотипа пациентов системно - собрать все доступные данные по клиническим исследованиям и охарактеризовать концентрации цитокинов у всей популяции пациентов", - приводятся в сообщении слова сотрудника Центра математического моделирования в разработке лекарств Первого МГМУ Бориса Киреева.

Отмечается, что дерматомиозит и системная красная волчанка - аутоиммунные заболевания, при которых иммунная система атакует собственные ткани организма. Стандартная терапия этих заболеваний включает прием глюкокортикоидов и иммуносупрессантов, однако они оказывают неспецифическое системное воздействие, подавляя иммунную систему в целом, что может вызвать серьезные побочные эффекты - от поражения желудочно-кишечного тракта до риска развития диабета. Кроме того, разработка новых препаратов осложнена высокой вариабельности клинических и иммунологических характеристик пациентов. Поэтому специалисты решили создать две специализированные базы данных.

По информации пресс-службы, база данных концентраций цитокинов при дерматомиозите содержит информацию об уровнях 19 цитокинов в плазме крови пациентов, креатинкиназе, С-реактивном белке, продолжительности болезни и специфических аутоантителах. База эффективности терапий СКВ (системной красной волчанки - прим. ТАСС) агрегирует данные из 39 рандомизированных контролируемых исследований, включая динамику более 10 показателей эффективности лечения, демографические характеристики пациентов и лабораторные параметры.

Новые базы данных, как подчеркнули специалисты, помогут врачам точнее подбирать лечение, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента, а фармацевтическим компаниям - ускорить разработку новых эффективных лекарств.