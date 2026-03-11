Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) вместе с коллегами-медиками нашли простой и безболезненный способ проверять здоровье костей, напомнил Залим Кудаев, основатель федеральной сети «Зубы за один день». Он же назвал преимущества нового метода перед традиционными.

В центре внимания исследователей — кальций. Этот элемент важен не только для крепости костей и зубов. Он участвует в работе мышц и поддерживает защитные функции организма. При этом уровень кальция в слюне напрямую связан с его содержанием в крови. Если полезного вещества не хватает, это может сигнализировать о проблемах: от заболеваний слюнных желез до злокачественных опухолей и остеопороза, при котором кости становятся хрупкими.

Раньше учёные умели определять только общее содержание кальция в слюне. Но для точной диагностики этого мало.

"У процедуры есть существенный недостаток: она показывает общее содержание кальция, не разделяя его на свободную форму — активную, участвующую в физиологических процессах, — и химически связанную форму. А для точной диагностики критически важно знать именно концентрацию свободного кальция — того, что напрямую влияет на здоровье".

Химики из СПбГУ нашли решение. Они взяли технологию, которую обычно используют для анализа крови, и приспособили её для исследования слюны. Специальные датчики измеряют активность свободных ионов кальция, а математическая программа переводит эти данные в точные цифры, даже если состав слюны у разных людей отличается.

Не нужно никаких игл и биопсии, метод к тому же позволяет заметить болезнь на самой ранней стадии, когда лечение ещё максимально эффективно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.