В России готовятся вырастить первую свинью-донора

В Новосибирске ученые планируют в 2027 году вырастить первого мини-пига, от которого впоследствии взять почку для пересадки человеку.

«Надо отметить, что путь только начинается и первый такой орган не даст человеку возможность прожить месяцы или годы. Это будет орган, который позволит существовать без отторжения дни. При доработке решения — это позволит сохранить многие жизни в ожидании подходящих человеческих органов для трансплантации», — отметил в интервью РИА Новости гендиректор компании-резидента новосибирского Академпарка «М-Геномика» Эдуард Чуйко.

Он уверен, что к 2030 году в России ксенотрансплантация развернется на широком уровне.