Назван простой способ улучшить работу кишечника

Японские исследователи из Университета здравоохранения Фудзита установили, что перистальтика кишечника усиливается уже через одну-две минуты после начала физической активности. Результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports, могут помочь в разработке более эффективных стратегий борьбы с запорами.

Проблемы с пищеварением, в частности запоры, остаются одной из наиболее распространенных жалоб среди людей разного возраста. Они вызывают не только физический дискомфорт, но и эмоциональное напряжение, снижая качество жизни. При отсутствии своевременного лечения запоры могут привести к осложнениям, включая геморрой, риск других заболеваний прямой кишки, повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, – рассказывает Medicalxpress.

Физическая активность давно рекомендуется как один из простых и доступных способов улучшения работы кишечника. Однако до недавнего времени оставалось неясным, насколько быстро движение влияет на перистальтику. Чтобы восполнить этот пробел, ученые из Японии провели исследование с участием 21 здорового молодого человека.

Вместо инвазивных методов исследователи применили инновационный неинвазивный подход — анализ кишечных шумов. Эти звуки, возникающие при перемещении газов и жидкости в кишечнике, отражают активность перистальтики. С помощью электронного стетоскопа и специализированного программного обеспечения ученые записывали показатели до и после физической нагрузки.

Участники эксперимента сначала находились в состоянии покоя, после чего 20 минут ходили по беговой дорожке в комфортном темпе. Затем в течение 15 минут исследователи повторно фиксировали кишечные шумы. Моторику оценивали по трем параметрам: общему уровню звуковой активности, доле времени с зарегистрированными звуками и количеству отдельных шумов в минуту.

Результаты показали, что уже через одну-две минуты после завершения ходьбы все три показателя значительно улучшились по сравнению с исходными данными. Амплитуда звуков увеличилась почти вдвое, а их частота возросла. Хотя изменения наблюдались в течение короткого промежутка времени, их скорость свидетельствует о том, что даже непродолжительная активность способна запустить измеримые процессы усиления перистальтики.

Старший автор исследования профессор Ёхэй Отака отметил, что ходьба может служить эффективным и быстрым способом стимуляции работы кишечника. По его мнению, полученные данные указывают на возможные механизмы этого процесса, включая изменения в активности вегетативной нервной системы или рефлекторные реакции, вызванные естественными колебаниями тела при движении.