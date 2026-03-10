Влияние татуировок на сексуальную жизнь женщин удивило ученых

Татуировки могут делать женщин более уверенными в своей привлекательности, однако это не связано с улучшением сексуальной жизни или снижением тревожности во время интимной близости. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные опроса более чем 400 женщин. Работа опубликована в журнале Critical Public Health (CPH).

В опросе приняли участие 426 женщин, которые в течение предыдущего месяца были сексуально активны. Средний возраст респонденток составил около 29 лет. Большинство участниц имели высшее образование, проживали в крупных городах и состояли в долгосрочных отношениях.

Почти 76% опрошенных сообщили, что у них есть хотя бы одна татуировка. Наиболее популярными оказались изображения цветов и животных. Более половины респонденток отметили, что сделали татуировки в первую очередь по эстетическим причинам.

При этом свыше трех четвертей женщин с татуировками заявили, что после нанесения рисунков стали чувствовать себя более привлекательными. Однако анализ показал, что этот субъективный эффект не связан с реальными изменениями в сексуальной жизни.

Ученые использовали стандартный психологический опросник для оценки сексуального функционирования, который учитывает такие параметры, как желание, возбуждение, оргазм, удовлетворенность и физический комфорт. Результаты оказались практически одинаковыми у женщин с татуировками и без них.

Кроме того, татуировки не повлияли на уровень тревожности, связанной с демонстрацией собственного тела партнеру во время интимной близости. Женщины с татуировками испытывали такую же степень неуверенности, как и участницы без них.

Исследование показало, что ключевым фактором сексуального благополучия является не наличие татуировок, а общее отношение к собственному телу. Женщины, которые сильнее переживали из-за внешнего вида во время интимности, в среднем сообщали о более низком уровне сексуальной удовлетворенности.

По мнению исследователей, татуировки могут повышать самооценку в повседневной жизни, но этого недостаточно, чтобы преодолеть более глубокие культурные и психологические переживания, связанные с телесностью и интимностью.

